Tutta la Inox Team Saronno Softball è lieta di annunciare il ritorno di Lexie Handley, grandissima protagonista del triplete – vittoria dello Scudetto, della Coppa delle Coppe e della Coppa Italia della passata stagione. La pitcher americana sarà a disposizione del manager Manson per tutta la durata della Coppa dei Campioni – Premier Cup che si disputerà a Saronno e Legnano dal 21 al 26 agosto.

“Sono davvero contenta di essere tornata qui a Saronno per aiutare la squadra in una competizione così importante. Per me è come ritornare in una grande famiglia che lo scorso anno mi ha accolto ottimamente dentro e fuori dal campo. Giocheremo un livello altissimo di softball motivo per cui dovremo restare concentrate ogni inning. Sarà bellissimo scendere in campo davanti al nostro fantastico pubblico” ha commentato Handley, che nel 2023 ha ben figurato in Giappone nella Japanese Diamond League con la divisa dei Desno Bright Pegasus di Anjo City e poi con le Texas Smoke nella Women’s Professionals Fastpitch negli USA.

“Quando si è palesata questa ghiotta opportunità non ce la siamo fatta sfuggire e abbiamo deciso di tesserare Lexie per l’importante impegno della Coppa Campioni” ha spiegato il presidente Massimo Rotondo. “Conosciamo perfettamente le qualità dentro e fuori dal campo e siamo sicuri che porterà il suo contributo in questa settimana europea che si preannuncia di grandissimo livello”.

Il calendario delle partite della Coppa Campioni

La Coppa Campioni – Premier Cup di softball si disputa da lunedì 21 a sabato 26 agosto a Saronno e Legnano. Il cammino della Inox Team, che nella prima fase del torneo giocherà sempre a Saronno, inizia lunedì 21 con due partite: alle ore 10.30 contro le tedesche del Bonn Capitals e alle ore 20.45 contro le olandesi delle Tex Town Tigers. Martedì 22 alle 20.00 gara contro le francesi de Les Pharaons, mentre mercoledì 23 ultima sfida del girone contro le Vienna Wanderers alle ore 20.00.

Giovedì 24 e venerdì 25 agosto si gioca la seconda fase che si conclude poi sabato 26 agosto con le due finalissime sul campo di Saronno: alle ore 16.30 per il bronzo, alle 20.00 per diventare Campionesse d’Europa.

Costo dei biglietti e degli abbonamenti per la Coppa Campioni

Ecco le modalità di ingresso ai rispettivi campi di Saronno e Legnano per potere assistere alle 35 partite in programma del torneo.

Biglietto singolo

Biglietto singolo giornaliero, valido dal 21 al 25 agosto compresi: 5 euro (valido per ambedue i campi).

I minori di 18 anni, disabili e gli over 75 entreranno gratuitamente.

Biglietto singolo giornaliero valido solo per sabato 26 agosto (campo Saronno): 10 euro.

I minori di 18 anni, disabili e gli over 75 entrano gratuitamente.

Abbonamento

Abbonamento per tutte le 35 partite, finali incluse (valido per ambedue i campi): 25 euro.

I biglietti e gli abbonamenti potranno essere realizzati su ambedue i campi da gioco.