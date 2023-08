x x

SARONNO – “Abbiamo protocollato al sindaco Augusto Airoldi un’interpellanza con l’obiettivo di ricevere risposte sulla situazione dell’ospedale di Saronno e dei servizi sociosanitari del territorio saronnese“.

Inizia così la nota dei consiglieri comunali di Obiettivo Saronno (Luca Amadio, Cristiana Dho, Lorenzo Puzziferri, Luca Davide) che con il consigliere indipendente Giuseppe Calderazzo hanno presentato l’interpellanza dedicata al presidio cittadino.

“Nel testo ripercorriamo gli eventi accaduti dai primi mesi di quest’anno: la costituzione del Comitato spontaneo di cittadini “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica”, il presidio e il corteo cittadino del 15 aprile, la richiesta e lo svolgimento del Consiglio comunale aperto, la mozione che nasceva da richieste puntuali del Comitato cittadino poi stravolta in consiglio comunale seduta stante dalla maggioranza Gilli-Airoldi, la presentazione ai Sindaci del saronnese del cosiddetto ‘Piano di rilancio’ da parte dell’Assessore al Welfare di Regione Lombardia dr. Bertolaso, le lettere senza risposta al sindaco Airoldi e al direttore generale dell’Asst Valle Olona Eurgenio Porfido, la lettera al direttore medico del presidio ospedaliero di Saronno Roberta Tagliasacchi e la risposta concentrata unicamente sulla situazione emergenziale, l’incontro con le istituzioni dei comuni del saronnese organizzato dal Comitato cittadino “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica” al quale nessun rappresentante di Saronno ha deciso di partecipare se non i consiglieri firmatari di questa interpellanza, la richiesta del Comitato cittadino al sindaco Airoldi di un incontro urgente per interloquire sulle questioni ancora aperte viste le mancate risposte alle lettere a lui indirizzate e la decisione del Direttore generale dell’Asst Valle Olona Eugenio Porfido di ampliare a 30 i turni mensili di 12 ore di Anestesia e Rianimazione da giugno a settembre – raddoppiando il numero di turni definiti da gennaio e maggio – nel nosocomio cittadino affidandoli alla cooperativa esterna, con una spesa complessiva di più di 125 euro all’ora”

Con queste premesse, vista l’importanza del tema, chiediamo al Sindaco Airoldi di riferire in consiglio comunale quanto segue:

le risposte alle lettere, protocollate il 26 maggio e il 19 luglio 2023 dal Comitato spontaneo di cittadini “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica”, indirizzate al Sindaco di Saronno Augusto Airoldi;

se e quando il Sindaco Airoldi intende incontrare i rappresentanti del Comitato “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica” per interloquire sui temi importanti ed urgenti per i cittadini di Saronno e del saronnese descritti nelle lettere protocollate e sviluppati nel corso di questi mesi nelle sedi pubbliche citate;

le novità sulla situazione dell’Ospedale di Saronno e dei servizi sociosanitari del territorio dalla seduta del consiglio comunale del 29 maggio scorso alla data della sua risposta alla presente interpellanza, novità che riguardano lo stato e lo sviluppo dell’Ospedale e dei servizi sociosanitari del territorio sia nel breve che soprattutto nel medio-lungo periodo;

le azioni attuate dal Sindaco, a seguito della presentazione del ‘Piano di rilancio’, per far fronte alla situazione emergenziale dell’Ospedale di Saronno, come da lui stesso dichiarata nel maxiemendamento della mozione discussa nella seduta di consiglio comunale del 29 maggio scorso;

le azioni attuate dal Sindaco per ottenere da Regione Lombardia, e/o dagli attori istituzionali competenti in materia, un vero ‘Piano di rilancio’ per l’Ospedale cittadino che abbia l’obiettivo di mantenere un presidio ospedaliero pubblico di primo livello dotato di tutti i reparti e i servizi previsti dalla legge.

