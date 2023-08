x x

SARONNO – Non era dovuto ma gli addetti del Fbc Saronno non si sono tirati indietro; dopo avere ripulito e risistemato dai danni del recente maltempo il centro sportivo di via Sampietro, “base” del settore giovanile del club calcistico biancoceleste, hanno dato anche una ripulita di tutte le zone vicine al centro sportivo stesso, al quartiere Matteotti, anche in questo caso rimuovendo ed eliminando rami e foglie che prima le due grandinate e poi la tromba d’aria di fine luglio avevano sparso praticamente ovunque.

Un segno di attenzione verso il quartiere che ospita la “casa” del vivaio saronnese, e di partecipazione agli sforzi di tutta la comunità la ripartenza dopo gli eventi meteorologici davvero “straordinari” che hanno caratterizzato le scorse settimane.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

1708223