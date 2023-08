x x

LAZZATE – La XVIII edizione di “Vacanze nel Borgo” è stata, per i tantissimi che vi hanno preso parte, semplicemente uno strepitoso successo. Oltre 15 mila persone hanno frequentato Lazzate durante i dieci giorni di festa, decretando un successo senza precedenti, un successo di “presenze” e di numeri, che di seguito elenchiamo: più di 15 mila visitatori in 10 giorni di festa con più di 4000 commensali serviti al ristorante +35% di presenze rispetto all’ultima edizione

Sono state 1.700 le porzioni del famoso fritto misto del Borgo (+50% rispetto al 2022)

Sono state svariate le opportunità di intrattenimento per grandi e piccoli, sin dal pomeriggio. Ma è durante le serate che la festa è stata davvero avvolgente con musica, concerti, spettacoli, serate danzanti, ristorazione, specialità eno-gastronomiche, baby-dance, laboratori, giochi, animazione e non per ultima la possibilità di una passeggiata per i suggestivi vicoli del Borgo.

Le Vacanze “sotto casa” hanno davvero tenuto compagnia a lazzatesi e non, con una cittadina tutt’altro che deserta, una realtà diversa dai deserti metropolitani e cittadini tipici del mese di agosto. Ormai “Vacanze nel Borgo” è un punto di riferimento, una stella polare, per la gente proveniente dalla Brianza e dalle Province limitrofe.

“Un ringraziamento doveroso a tutta la Giunta e a tutto lo straordinario gruppo di volontari lazzatesi. Siamo felici di aver regalato qualche giorno di gioia e svago nel “Villaggio vacanze Lazzate” a quei bambini e a quelle famiglie che le ferie al mare o in montagna non hanno proprio potuto permettersele” ha dichiarato il sindaco Andrea Monti, anch’egli presente in qualità di volontario tra gli oltre 50 di ben 10 associazioni diverse che hanno prestato servizio.

L’appuntamento si rinnova dal 21 settembre al primo ottobre con la Sagra della Patata e il Festival del Vino, per due kermesse che si annunciano già veramente imperdibili.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione