Coppa Italia Eccellenza, Benedetti decisivo! l’Ardor Lazzate super la Nuova Sondrio e va in semifinale

LAZZATE- Nei quarti di finale della Coppa Italia Eccellenza, l’Ardor Lazzate affronta la Nuova Sondrio, in una sfida complicatissima per entrambe le formazioni, in quanto vale per la qualificazione alla semifinale. A spuntarla al triplice fischio del direttore di gara è proprio la squadra di mister Fedele che supera gli ospiti per 1 a 0.

L’Ardor Lazzate, dopo aver vinto agli ottavi contro la Bedizzolese, si trova ai quarti contro una squadra molto forte come la Nuova Sondrio, che ha surclassato il Castelleone agli ottavi di finale. La partita è molto combattuta, con occasioni sia per i padroni di casa sia per gli ospiti, infatti rimane bloccata fino al 46′ del primo tempo, quando Benedetti sale in cattedra e porta avanti il Lazzate. Nella seconda frazione di gioco la Nuova Sondrio prova a pareggiare i conti, ma la difesa della squadra di Fedele, non presente in panchina poiché espulso, regge e si porta in semifinale.

L’avversaria dell’Ardor Lazzate uscirà dagli scontri tra: Cliverghe Calcio e Pavia, Offanenghese e Caronnese ed infine Solbiatese contro Sestese.

Ardor Lazzate-Nuova Sondrio 1-0

ARDOR LAZZATE: Ferioni, Guanziroli, Grippo, Zefi, Caffi, Marioli, Benedetti, Malvestito, Deodato, Silla, Schieppati. A disp: Brusa, Benzoni, D’Aquino, Laurato, Cotugno, Rapone, Caldirola, Lokumu, Giangaspero.

ALL: Bellantone

NUOVA SONDRIO: Rodriguez, D’Alpaos, Maffia, Cocuz, Teixeira, Escudero, Mento, Badjie, Martinez, Rios, Quenum. A disp: Cella, Zecca, Moncecchi, Vanotti, Politi, Trani, Busto, Marras, D’Andrea.

ALL: Franchetti.