LAZZATE – In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in programma il prossimo 25 novembre, l’amministrazione comunale promuove un concorso fotografico dal titolo “Mettiamoci la faccia, insieme per dire no alla violenza sulle donne”.

Il concorso è rivolto ad immagini di volti femminili, contestualizzati in Lazzate. Le foto dovranno “ritrarre o ricreare spaccati di vita che rappresentino la femminilità, il suo ruolo nella società mettendo in risalto la figura femminile”. Possono essere riprese persone singole o gruppi, previa autorizzazione dei soggetti ritratti, tramite compilazione di apposita liberatoria disponibile in fase di iscrizione.

L’obiettivo è quello di farsi portavoce di un messaggio che, attraverso il linguaggio fotografico, promuova e stimoli una campagna di sensibilizzazione, invitando la comunità locale ad esporsi in prima persona. L’idea è quella di mettere in risalto la figura femminile come parte fondante della società e valorizzarne le caratteristiche.

L’adesione al contest prevede l’invio di una sola fotografia, da trasmettere in formato file

digitale jpg, a colori o bianco e nero, in alta risoluzione. L’invio della fotografia dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 5 novembre 2023 all’indirizzo email: [email protected], unitamente alla domanda di partecipazione e alla liberatoria, reperibili sul sito web istituzionale o in biblioteca. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Vivere Lazzate“.

“Abbiamo pensato ad un contest fotografico per poter raggiungere e coinvolgere la maggior parte delle persone, visto che ormai tutti scattano abitualmente fotografie ogni giorno con il telefono cellulare” – dice l’assessore alle pari opportunità, Barbara Mazzarello.

L’idea è quella di valorizzare la donna, le donne, nel loro quotidiano, che sia professionale o di semplici cittadine, di qualsiasi età e con qualsiasi ruolo, studentesse, lavoratrici, casalinghe, mamme, nonne, amiche, vicine di casa, compagne, mogli: semplicità e preziosità del loro modo di essere che è ricchezza per tutti, sempre, evitando qualche stereotipo forzato che talvolta viene utilizzato per celebrare il 25 novembre.

“Un’ iniziativa per mettere al centro la donna, un concorso che vuole valorizzare le donne e insieme le bellezze del nostro territorio. Un modo nuovo, non banale, per festeggiare una giornata importante di sensibilizzazione”

(foto d’archivio)

