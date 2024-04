Calcio

MEDA- Dopo il pareggio di Vergiate il Meda conquista un altro punto contro l’ambiziosa Ardor Lazzate, terza forza del campionato. 0-0 il risultato finale, dopo un ottimo avvio di gara (tutte bianconere le prime conclusioni verso la porta, con Laribi sugli scudi) la partita diventa equilibrata. Nella ripresa un palo in avvio non ci permette di festeggiare, ma ad onor del vero anche l’Ardor Lazzate in due occasioni va vicinissima al gol mancando la porta da due passi. Un altro punto che ci fa guardare avanti, mercoledì la trasferta a Pavia per il recupero allo stadio Fortunati.

MEDA-ARDOR LAZZATE 0-0

MEDA (3-5-2) Chierico; Romano, Bianchi, Bruschi; Martino, N. Molteni, Laribi, Lanzarini (46′ st Maugeri), Pozzoli (35′ st Orsi); Schinetti (40′ st Valtulina), De Lauso. A disp. Cassina, Ambrosini, Cappellini, Gualtieri, Ferraroli. All. Cairoli

ARDOR LAZZATE (4-1-4-1) De Toni; Guanziroli, Marioli, M’Zoughi, Moretti (34′ st Oggionni); Pellini; Pedrabissi (34′ st Schieppati), Fogal (27′ st Silla), Rondina (12′ st Lokumu), Deodato (12′ st Malvestio); Giangaspero. A disp. Barbieri, Grippo, Laurato, Rapone. All. Fedele (squalificato, in panchina Cesana).

ARBITRO: Attanasio di Milano.