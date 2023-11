Groane

COGLIATE / MISINTO / LAZZATE / CERIANO – Sono tre gli eventi organizzati dalle liste civiche di Cogliate, Misinto, Lazzate e Ceriano Laghetto in occasione del 25 novembre di quest’anno, data in cui si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Progetto in comune, Insieme per Misinto, Lazzate in movimento e Orizzonte comune si sono impegnati per offrire sul nostro territorio degli interventi di qualità, adatti a celebrare una giornata importante come questa” dichiarano i rappresentanti delle quattro liste civiche della zona. “Abbiamo pensato di proporre tre eventi diversi tra loro, ma accomunati dal rispetto che dobbiamo a questo tema e dalla necessità di parlarne, che emerge sempre più frequentemente dai tanti casi di cronaca.”

Si inizia proprio nella data di sabato 25 novembre con “Insegnami ad amare – educare alle relazioni affettive per prevenire la violenza di genere e promuovere strumenti di tutela” a Cogliate, 21, nella biblioteca civica. Una serata con esperti dedicata a genitori, educatori, insegnanti, cittadini e a chiunque voglia approfondire questo tema. Saranno presenti psicologi, medici, avvocati e assistenti sociali per affrontare il tema della prevenzione alla violenza di genere a 360 gradi. Durante la serata è previsto anche il coinvolgimento del pubblico a cui sarà chiesto di partecipare al primo evento di “carecrossing”, per diffondere il “prendersi cura” anche di chi non si conosce.

Il giorno seguente, domenica 26 novembre, alle 9.30 è previsto un momento collettivo in Piazza Statuto a Misinto, per dire “basta”. “Ritrovarsi in piazza – spiegano gli esponenti delle civiche – significa poter condividere il nostro grido e per poter dire stop alla violenza contro le donne. Un momento pieno di significato anche per tutte quelle vittime che non hanno o non possono usare la propria voce.”

Infine, sabato 2 dicembre, alle 20.45 all’Arengario a Lazzate si terrà lo spettacolo teatrale “Monologhi e musiche per storie di violenza”. Una intensa rappresentazione che farà riflettere lo spettatore coinvolgendolo in una esibizione suggestiva.

“Il problema della violenza di genere è estremamente attuale ed è in continua espansione. Con questi tre appuntamenti vorremmo porre l’attenzione sul tema e sulle azioni pratiche e concrete che anche le Amministrazioni locali possono mettere in campo.

(foto archivio)