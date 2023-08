x x

TURATE – “Negli scorsi giorni l’Amministrazione comunale ha incontrato i referenti della banche con sede sul nostro territorio, che hanno manifestato solidarietà e disponibilità a dare un supporto alle famiglie e alle imprese”. Lo si legge in una nota del Comune, in relazione ai danni del forte maltempo di fine luglio che si è abbattuto sul paese, lasciandosi alle spalle tantissimi danni. Molti i turatesi alle prese con la spesa imprevista del rifacimento del tetto, e che devono ora acquistare una nuova auto.

Come ricordano dalla municipalità, “l’istituto Intesa Sanpaolo ha recentemente pubblicato una nota informativa dedicata alla possibilità di un sostegno finanziario dedicato e a condizioni agevolate e alla possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dalla tempesta. Per ogni informazione, è necessario fare riferimento alle filiali presenti sul territorio”.

A Saronno e nella zona sono stati tantissimi i danni per il recente maltempo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

19082023