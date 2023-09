SARONNO – Lite con accoltellamento in piazza Cadorna davanti alla stazione: feriti 19enne e 43enne.

E’ stato portato all’ospedale di Saronno in codice giallo colpito da un fendente alla gamba il 22enne al centro di un movimento episodio avvenuto nella notte a ridosso del centro storico. Tutto è iniziato in via Genova intorno alle 4,30.

Maltempo: elicottero carabinieri a bassa quota per controllare i cantieri sui tetti fra Saronno, Turate e Rovello.

Aveva bevuto troppo alla cena con i dirimpettai ed aveva iniziato a bestemmiare: più volte il vicino, di 44 anni, gli aveva chiesto di smetterla ma lui non ne voleva sapere, ne era scaturita una lite ed il bestemmiatore – un sessantenne – era stato accoltellato. Per quel episodio, chiariti tutti i contorni dell’accaduto, il vicino è stato adesso denunciato.

09092023