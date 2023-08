x x

SARONNO – Sono arrivate ieri e sono subito iniziate le operazioni di montaggio: il riferimento va alle due tribunette supplementari che sono state noleggiate dall’Amministrazione civica per essere collocate al campo di softball di via De Sanctis dove lunedì inizia la Premier cup, la coppa dei campioni di questo sport. Atteso l’arrivo di oltre 2500 persone fra atlete, allenatori, dirigenti e pubblico e quindi si è pensato di aggiungere qualche posto a sedere. Le due tribunette sono da 50 posti, in precedenza la capienza dell’impianto era limitata alla tribunetta centrale con una ottantina di posti.

Intanto è stato definito il programma delle gare, si inizia lunedì alle 10.30 col debutto delle padrone di casa ed organizzatrici dell’Inox Team Saronno che affronteranno le tedesche Bonn Capitals.

Le gare della Coppa Campioni si svolgeranno dal 21 al 26 agosto sui diamanti di Saronno (via De Sanctis) e Legnano. Nel gruppo A ci sono Chicaboo’s Stabroek (Belgio), Joudrs Praga (Repubblica ceca), Olympia Haarlem (Olanda), Rivas Madrid (Spagna) e Wittenbach Panthers (Svizzera); nel gruppo B Bonn Capitals (Germania), Les Pharaons (Francia), Inox Team Saronno (Italia), Tex Town Tigers (Olanda) e Vienna Wanderers (Austria).

