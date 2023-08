Troppo alcol nella notte a Origgio: due giovani all’ospedale

ORIGGIO – Troppo alcol nella notte di Origgio: fra sabato e domenica si è registrato un doppio intervento dell’ambulanza nella zona industrale nei pressi dell’ex statale Varesina, dove si trovano diversi locali pubblici. All’1.10 la prima chiamata al 118, il numero per le emergenze sanitarie, per segnalare la presenza di una giovane che stava male in via per Caronno. Sul posto è accorsa l’autolettiga della Croce azzurra di Caronno Pertusella, la paziente – di 25 anni – è stata trasportata all’ospedale di Saronno, le è stata diagnosticata una intossicazione etilica ma non è apparsa in condizioni preoccupanti.

Stesso copione per quanto riguarda l’intervento, sempre della Croce azzurra e sempre in via per Caronno, avvenuto alle 3.35: in questo caso è stato soccorso un ragazzo di 18 anni, anche lui ha concluso la nottata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra in servizio notturno sul territorio)

