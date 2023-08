x x

LOMAZZO – Inaugurata di recente, è operativa la nuova sede della Croce rossa del comitato di Lomazzo. Il Comitato di Lomazzo della Cri è infatti definitivamente operativo nella nuova sede situata a Lomazzo in via dello Sport 7, alle spalle del campo sportivo di Lomazzo, nella zona industriale cittadina. Resta invariato il recapito telefonico: 0296370880 e di posta elettronica: [email protected].

Il taglio del nastro ufficiale della nuova sede è prevista per il prossimo mese di settembre. Per ogni esigenza relativa a corsi di formazione o per l’accesso al mondo del volontariato in Croce rossa Lomazzo la mail dedicata è [email protected] mentre per qualsiasi informazione riguardante attività e servizi svolti è possibile visitare il sito www.crilomazzo.org

(foto: la nuova sede della Croce rossa a Lomazzo)

22082023