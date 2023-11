Eventi

LOMAZZO – E anche quest’anno ritorna l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Lomazzo del “Babbo Natale Express“, un servizio originale che viene offerto ormai da qualche anno alla comunità.

A ogni famiglia infatti verrà offerta la possibilità, come ormai da tradizione, di farsi recapitare nella propria abitazione i regali da Babbo Natale in persona, per la gioia dei più piccoli. Tutto ciò sarà possibile ovviamente grazie all’aiuto e al lavoro dei volontari Cri, che, per una notte, ricopriranno il ruolo di elfi di Babbo Natale.

Si potrà aderire e prenotare il servizio entro venerdì 15 dicembre, compilando il modulo on-line al seguente link: crilo.eu/natale23 , reperibile anche sul sito ufficiale della Croce Rossa di Lomazzo, nella sezione “news”.

I comuni su cui si assicura l’attività sono: Lomazzo, Bregnano, Cadorago, Carbonate, Cirimido, Fenegrò, Guanzate, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Rovellasca, Rovello Porro e Turate. Per altri comuni, limitrofi a quelli indicati, è richiesta una preventiva email di contatto.

L’iniziativa è a offerta libera e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’email: [email protected]

(foto d’archivio)

