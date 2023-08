x x

SARONNO – Domenica 17 settembre è prevista un’esperienza conviviale di benessere e conoscenza, partecipando alla prima edizione della pedalata cicloturistica Salvala, lungo il percorso ciclabile che collega Saronno a Laveno. Un’occasione unica per rivedere luoghi ameni e scoprire paesaggi vicini, mai alla portata dei nostri occhi. Attraverseremo paesi e paesini caratteristici, su strade ciclabili, per godere al massimo della bellezza dei nostri territori. Il percorso totale sarà lungo 65km, per un dislivello totale positivo di 516 metri, qui l’url della traccia: https://www.openrunner.com/it/route-details/16948902.

Ritrovo è previsto alle 8 nel il piazzale antistante il Santuario della Beata Vergine di Saronno, seguirà una visita guidata al Santuario. La visita, a cura del signor Pino Colombo, avverrà prima in esterno dalle ore 8 alle 8:45, e, successivamente, finita la santa messa, proseguirà all’interno del Santuario, dalle 8:45 sino alle 9 circa.

Partenza prevista per la pedalata alle 9.10 circa.

La prima sosta con ristoro avverrà nel borgo di Castiglione Olona, oltre alle bevande e al cibo, si visiterà la Chiesa santissimo Corpo di Cristo, detta “la Villa” grazie ad una guida d’eccezione, Emiliana Longoni, curatrice della locale galleria d’arte. Saranno inoltre presenti l’amministrazione di Castiglione Olona, l’assessore alla Cultura Cristina Canziani e l’assessore ai Servizi Sociali Caterina Valli.

Si proseguirà con una rapida visita alla Chiesa Collegiata dei Santi Stefano e Lorenzo, con ingresso gratuito, distante solo 200 mt da piazza Garibaldi. La ripartenza poi alla volta dell’arrivo di Laveno. Laveno rappresenta l’arrivo fisico, di questa pedalata in mezzo alla natura, l’arte e la cultura di questo territorio, ma è stata scelta, non a caso, perchè rappresenta anche, la perfetta sintesi di tutti questi elementi: un’incantevole cittadina affacciata ad un bellissimo golfo del lago Maggiore, circondato da una suggestiva corona di montagne. Ad attendere i partecipanti, poi, per il rientro da Laveno, dei treni organizzati da Trenord, con carrozze specifiche per il trasporto delle biciclette. E’ necessario prenotare biglietto e posto bicicletta, in base alle esigenze di rientro domiciliare, indipendentemente dall’organizzazione. Massimo arrivo previsto alle 17:30, circa.

Dagli organizzatori arriva un ringraziamento speciale va al Comune di Saronno, alla Provincia di Varese, al Comune di Varese, alla Città di Castiglione Olona, al Comune di Laveno Mombello, alla Fiab di Varese, alla Camera di Commercio di Varese, Bike & Walk Varese, Irdi | Squadra Corse, Criterium Italia e tutti i Comuni attraversati.

(foto archivio)