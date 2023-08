x x

SARONNO – E’ iniziato come uno scambio di reciproche accuse ma i toni sono tanto cresciuti da rendere necessario l’intervento della polizia locale. E’ il movimentato episodio, una vera e propria lite tra vicini, che si è registrato sabato mattina nel cuore della Ztl nella zona di piazza Riconoscenza. Le motivazioni non sono state rese note ma la certezza è che le urla e i toni sono saliti così tanto che alcuni residenti hanno chiamato la centrale operativa della polizia locale. Da piazza Repubblica è arrivata in pochi minuti una pattuglia. Gli agenti hanno diviso i contendenti e calmati gli animi. Tutto si è concluso rapidamente senza conseguenze, neanche legali, per i vicini coinvolti dell’animata discussione.

