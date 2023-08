x x

SARONNO – Il prevosto con Claudio Galimberti l’aveva spiegato facendo il punto ad inizio agosto: l’ondata di maltempo che ha sferzato Saronno a fine luglio ha avuto pesanti conseguenze anche per gli edifici di culto e gli spazi della comunità pastorale Crocifisso Risorto. Praticamente tutte le chiese cittadine si sono trovate a fare i conti con danni come tegole rotte e infiltrazioni.

Ieri mattina in particolare con l’aiuto di un’apposita piattaforma si è tenuto un intervento di manutenzione straordinaria proprio legato ai danni del maltempo nell’area della Prepositurale in piazza Libertà. Ieri gli operai hanno lavorato per stendere e fissare dei maxi teli sul tetto della Casa Parrocchiale: “Per ora provvediamo a mettere in sicurezza con un intervento tampone – spiega il prevosto – poi vedremo”.

Il religioso era già stato molto chiaro, ad inizio agosto, sulle difficoltà della comunità pastorale Crocifisso Risorto sottolineando la grande preoccupazione per i costi di messa in sicurezza e ripristino: “Le parrocchie non sono ricche. Come faremo? Certo speriamo nella Provvidenza di Dio ma confidiamo anche chi non ha avuto danni ci aiuti”.

