SARONNO – L’ipotesi è di arrivare oggi a 40 gradi: probabilmente accadrà nella giornata odierna in particolari situazioni, nelle aree più urbanizzate, meno ventilate e verdi. Ma in ogni caso la massima odierna a Saronno e circondario dovrebbe quasi ovunque attestarsi a 38 gradi: in zona molto probabilmente sarà la giornata più calda di questa estate. Insomma, grande caldo che Arpa Lombardia, l’agenzia per l’ambiente che tiene monitorata la situazione, definisce da “forte disagio”, sia in provincia di Varese, in quella di Como ed in Brianza.

Ci sarà il sole ovunque, con temperature – al di là del momento di picco – per buona parte della giornata comunque sopra i trenta gradi. Per chi si trova all’aperto i consigli sono quelli che valgono sempre in queste situazioni, coprirsi la testa, tenersi idratrati e se possibile cercare luoghi riparati e più freschi.

A Saronno, Legnano e Caronno Pertusella oggi vanno avanti le partite delle coppe europee di softball; queste regole valgono ovviamente anche per gli spettatori di questi eventi. Già ieri più volte gli arbitri sono stati costretti a interrompere le gare per consentire alle giocatrici di “riprendere fiato”.

(foto Laura Massarenti)

2282023