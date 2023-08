x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato determinante il dissipatore nel permettere ad un caronnese di superare senza conseguenze una caduta in montagna. E’ successo oggi pomeriggio quando un quarantesettenne di Caronno è stato recuperato dai vigili del fuoco nel comune di Baceno, nel Verbano Cusio Ossola.

L’uomo stava percorrendo con un amico la ferrata Walser Fall a Croveo, quando è improvvisamente caduto sulla via, attivando il dissipatore – un dispositivo che attutisce i colpi – che aveva in dotazione.

Illeso, ma non in grado di proseguire in sicurezza, ha chiamato i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Baceno e una squadra del distaccamento permanente di Domodossola hanno prestato assistenza all’elicottero Drago 66 del reparto volo di Torino, che ha recuperato l’uomo e lo ha portato in una zona sicura. Ha collaborato al soccorso anche il personale del soccorso alpino civile della stazione di Baceno.

