Meteo: ancora caldo infernale. Vademecum su cosa fare

SARONNO / CESANO MADERNO – Continua l’ondata di caldo intenso nel nostro territorio, con temperature record soprattutto in questi giorni; anche oggi si superano i 35 gradi con caldo percepito vicino ai 40 gradi.

Il livello registrato dal bollettino Humidex, aggiornato oggi, è di “Disagio forte” e comporta condizioni di rischio per la salute, in particolare per le persone più fragili, come i bambini, gli anziani e coloro che soffrono di patologie che possono aggravarsi a causa del caldo eccessivo.

Ricordiamo, il suggerinento cbe viene dal Comune di Cesano Maderno ma che ovviamente vale per qualunque località della zona, “che il disagio da calore può essere limitato adottando comportamenti adeguati. Invitiamo, soprattutto le persone anziane e chi ha problemi di salute, a non uscire nelle fasce orarie più a rischio per andare a fare la spesa o altro e a bere molta acqua e con regolarità”.

Pubblichiamo un semplice vademecum con suggerimenti utili per contrastare il caldo record.

