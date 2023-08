x x

SARONNO – Oggi sulla Lombardia previste ancora condizioni di stabilità e caldo intenso, salvo la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale nel pomeriggio su Alpi, Prealpi con possibile interessamento della fascia pedemontana. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia. Le temperature sono previste stazionarie rispetto ai giorni scorsi, generalmente comprese tra 36-39 °C in pianura e sul basso appennino nei valori massimi. Forte disagio da calore al di sotto dei 600 metri. Zero termico sulle Alpi intorno ai 4600 metri.

“La situazione idrologica-idraulica pregressa e i quantitativi e la distribuzione delle precipitazione previste, determinano il codice verde per i rischi idro-meteo idraulico, idrogeologico e temporali sulle zone omogenee riportate in mappa, a cui corrisponde uno scenario di assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è mai possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a fenomeni imprevedibili associati a temporali come rovesci localizzati e grandinate; difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o cadute massi e locali dissesti. Le attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio a livello locale sono sempre opportune per poter intervenire in maniera tempestiva in caso di criticità non prevedibili” spiegano dalla Regione.

