SARONNO – “In conseguenza del protrarsi delle alte temperature sulla regione, del modesto rinforzo della ventilazione previsto e della contestuale diminuzione dell’umidità dell’aria e dello strato superficiale del terreno, si segnala un aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sui settori appenninici e attorno alle fasce fluviali di pianura”: l’allerta è stato emesso da Regione Lombardia in una giornata che sta di nuovo come nei giorni scorsi facendo segnare temperature record e vicine ai 40 gradi.

E’ stata attivata da parte della protezione civile una “fase operativa di attenzione” per predisporre il sistema locale “alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi”.

(foto archivio)

24082023