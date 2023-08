x x

ROVELLO PORRO – “A seguito dei continui scarichi vietati nell’area antistante le scuole medie, le verifiche hanno permesso di individuare un trasgressore”. Lo fa sapere l’Amministrazione comunale di Rovello Porro, che sui social ha pubblicato anche il video.

“Le verifiche continueranno per contrastare questa incivile forma di comportamento che ha valenza penale e per cui si sta procedendo” assicurano dall’ente locale rovellese. La polizia locale farà ora le contestazioni del caso, a carico di chi ha sporcato oltre alle sanzioni anche i costi che i Comune ha sostenuto per ripulire l’area. I controlli della vigilanza urbana proseguiranno anche nel prossimo futuro, nel mirino gli “sporcaccioni” che abbandonano i rifiuti nel verde o ai vari angoli del paese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

24082023