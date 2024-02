Comasco

ROVELLO PORRO – Le telecamere della videosorveglianza in centro al paese hanno ripreso chi, e sono più persone, non rispetta le norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti, preferisce gettare tutti quelli domestici in un unico sacchetto e se ne sbarazza gettandoli nei cestini posizionati in paese, che non sarebbero destinati a tale scopo.

“Per prevenire e contrastare questi deprecabili comportamenti – dicono di responsabili della Amministrazione civica – È necessario che ciascuno eviti di girarsi dall’altra parte quando degli incivili trasformano in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo”.

Manco a dirlo, le registrazioni sono al vaglio della polizia locale e presto potrebbero seguire salate ammande per chi non rispetta le norme sulla raccolta differenziata.

