ROVELLO PORRO – “Le indagini effettuate per risalire a coloro che in via Piave hanno abbandonato rifiuti contenenti fra l’altro lana di vetro, causando quindi un grave danno ambientale, hanno consentito di individuare i responsabili per i quali si sta provvedendo con le azioni conseguenti fra cui l’iter sanzionatorio”. Lo fa sapere l’Amministrazione civica rovellese.

Proseguono dal Comune: “Sono stati anche individuati gli autori degli scarichi vietati nell’area antistante le scuole medie e per loro sono già stati emanati gli opportuni provvedimenti sanzionatori. Si ricorda che l’abbandono di rifiuti è un reato che, a seconda di come viene perpetrato, comporta sazioni pecuniarie più o meno pesanti e, nei casi più gravi come per l’abbandono di rifiuti pericolosi o tossici, anche condanne penali”.

(foto: il materiale abbondonato in via Piave a Rovello Porro)

01092023