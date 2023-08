x x

SARONNO – E’ un dettaglio ma dimostra l’attenzione e la cura del Saronno Softball per l’impianto in via Ungaretti ma anche l’attenzione per gli sponsor che rendono possibile concretizzare tanti eventi e progetti della società.

Non è sfuggito ad atleti, addetti ai lavori e spettatori la novità del diamante di via Ungaretti. Intorno al campo sono stati realizzati degli striscioni che coprono completamente il perimetro del campo. Tutti delle stesse dimensioni con uno sfondo azzurro con palle da softball gialle con i nomi degli sponsor che permettono di mantenere i costi dell’impianto.

Una novità estetica che rendono l’impianto saronnese non solo molto più colorato ma che contribuisce a vivacizzare e a creare una bella atmosfera: “Siamo contenti che il particolare sia stato notato – spiega il presidente Massimo Rotondi – è uno dei tanti particolari che curiamo per tenere al meglio la nostra struttura”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione