SARONNO – Missione compiuta per l’Inox Team Saronno che questa mattina ha battuto le ceche dello Joudrs Praga, a seguire la vittoria delle spagnole Rivas Madrid 3-1 contro le olandesi Tex Town Tigers; gare del turno di round robin 2 che hanno consentito di definire la classifica, alla finalissima di domani (anticipata alle 12 per il maltempo in arrivo) andranno Inox Team Saronno e le sinora imbattute Olympia Haarlem (Olanda), che peraltro si incontrano già stasera alle 20 nell’ultimissima partita del round robin 2, che però a questo punto sarà ininfluente.

Ma restiamo alle gare odierne. In mattinata dunque il successo saronnese su Praga; incontro tutt’altro che scontato col risultato a lungo in equilibrio. Alla terza ripresa i doppi di Giulia Longhi ed Alessandra Rotondo consentono di sbloccare il punteggio, e si va sul 2-0; alla quinti ripresa il break decisivo del Saronno anche grazie al fuoricampo di Noa Armirotto e termina 8-1. A seguire il successo delle Rivas Madrid su Tex Town Tigers

(foto Laura Massarenti: Noa Armirotto, giocatrice dell’Inox Team Saronno, protagonista nella gara del venerdì mattina contro Joudrs Praga)

25082023