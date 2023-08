x x

SARONNO – Cos’è andato storto nella finale di Premier cup per l’Inox Team Saronno? L’equilibrio con le campionesse in carica dell’Olympia Haarlem si è rotto al terzo inning quando le olandesi hanno segnato tutti e 6 i punti della gara, è finita proprio 6-0 per l’Olympia. “C’è grande dispiacere per il risultato finale perchè non era quello che volevamo” il commento del manager Steven Manson.

La partita è stata giocata sul diamante saronnese di via De Sanctis, epilogo di una intensa settimana di gare per quella che è la coppa dei campioni del softball. “Le ragazze – rimarca Manson – hanno dato tutto quello che avevano dopo aver giocato una settimana di grande softball. Ora è normale che ci sia grande dispiacere per il risultato, ma siamo in corsa per altri due obiettivi: Coppa Italia e campionato, che vogliamo fare nostri. La decisione di sostituire la lanciatrice Stephanie Trzinscki contro l’Olympia? Faceva parte di piano tattico studiato appositamente per la partita. La decisione di inserire Alice Nicolini, che aveva fatto benissimo la sera prima tenendo a zero l’attacco olandese, era per cercare di spezzare il ritmo del lineup avversario per poi avvicendarla con Handley. Sfortunatamente non ha funzionato. Ora dobbiamo subito ripartire perchè la prossima settimana si giocherà la Final Four di Coppa Italia e vogliamo farci trovare pronti”.

(foto Laura Massarenti: l’allenatore dell’Inox Team Saronno, Steven Manson)

