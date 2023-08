x x

SARONNO / CARONNO PERTUSELLA – Nessuna delle due squadre italiane riesce a sfruttare l’occasione di vincere la coppa organizzata in casa e così il doppio confronto con le squadre di Haarlem si chiude con una doppietta olandese. A Saronno l’Olympia vince nettamente contro l’’Inox Team, in una partita mai in discussione. A Caronno Pertusella le Sparks vanno in vantaggio, si fanno raggiungere, rischiano di capitolare con walk-off e poi vincono al secondo inning supplementare.

È un sabato amaro per le squadre italiane nella Premier Cup e nella European Winners Cup. Entrambe impegnate in casa, entrambe con la possibilità di conquistare il trofeo, entrambe contro squadre della città di Haarlem in Olanda, entrambe sono state sconfitte. Anche se i risultati sono stati diversi.

Premier cup

Sul diamante di Saronno, nella finale della Premier Cup (Coppa dei Campioni) l’Inox Team campione d’Italia in carica ha ceduto il passo 6-0 subendo 6 punti in una sola ripresa e non riuscendo mai a riprendere in mano il match. Punti segnati soprattutto grazie ai fuoricampo di Britt Vonk (2 RBI) e Lizzie Clarjis (3RBI) che hanno letteralmente spezzato in due la partita.

Il terzo posto del torneo è andato alla squadra tedesca delle Bonn Capitals, che ha sconfitto 3-2 le Rivas Madrid nella finale per il terzo e quarto posto.

Coppa delle coppe

A Caronno Pertusella è stata una vera e propria battaglia quella messa in scena tra Rheavendors e Sparks e conclusasi giusto pochi minuti prima che la prevista pioggia, per cui era stato anticipato l’orario di inizio del match, si scatenasse. L’inizio, tutto di marca olandese, aveva portato le Sparks in vantaggio 4-0 al primo inning, anche grazie a un doppio dell’azzurra Elisa Princic. Poi una lenta rimonta della Rhea culminata con il pareggio 5-5, addirittura su illegal pitch. La Rhea, però, con le basi piene, non è stata capace di segnare il punto della vittoria e alla fine, dopo l’ottavo pareggiato senza segnare, per le olandesi è stato un doppio di Kristina Foreman a spezzare l’equilibrio per segnare il punto del 6-5 e della vittoria. Marzi, Caldon ed Eguchi, infatti, non sono state capaci di muovere il corridore nella parte bassa del nono e le Sparks hanno completato così la doppietta di trofei europei da riportare in Olanda.

Nella finale per il terzo e quarto posto vittoria delle spagnole del Sant Boi, sulle tedesche del Wesseling Vermins 4-3. Anche in questo caso, come nella Coppa dei Campioni, tutte le altre finali sono state cancellate a causa del maltempo.

(foto: l’Olympia Haarlem vincente a Saronno. Credit: Roberto Ciccardini)

