x x

SARONNO – Dopo i danni della grandinata notturna delle prime ore di domenica si annunciano nuovi temporali, che potranno essere anche localmente di forte intensità con grandine e vento forte, per le prossime ore su tutto il basso varesotto.

Per questo la Protezione civile lombarda ha confermato l’allerta meteo in codice “arancione” per tutto il Varesotto e l’alto Milanese, così come nel resto della regione, per le prossime ore e per la giornata di domani.

“Per la giornata di lunedì 28 – spiega la Protezione civile – è atteso il transito verso Est della parte fredda del sistema perturbato. Precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, in parziale attenuazione in serata. Generale calo delle temperature”.

Ma quindi oggi che tempo farà?

Secondo 3b Meteo: “A Saronno oggi giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 33 millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19 gradi, la minima di 16 gradi. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione