x x

SOLARO – Anche quest’anno il Comune di Solaro attraverso la propria Polizia Locale partecipa al progetto sovracomunale di prevenzione e controllo delle aree del Parco Groane al fine di contrastare il fenomeno di vendita e consumo di sostanze stupefacenti e di tutte le attività illecite collegate.

Il progetto coinvolge i Comuni di Limbiate (capofila), Meda, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Cesate, Seveso, Solaro, Cogliate e Ceriano Laghetto e la Polizia Provinciale di Monza e Brianza e del Parco Groane, con finanziamento di Regione Lombardia; sarà attivo sino al 15 novembre.

I servizi settimanali diurni a centrale operativa unificata permetteranno una maggior presenza e presidio delle aree del Parco Groane e limitrofi e delle strade di competenza. Le aree di intervento sono state individuate a seguito di censimento e sulla base dell’esperienza pregressa di controllo del territorio; coinvolgeranno le vie d’accesso al Parco delle Groane, la provinciale Saronno-Monza (Solaro e Limbiate), corso Europa (Solaro), via Cellini (Solaro e Cesate), via 14esima Starda (Cesate), via Per Senago (Cesate), via Vallone (Solaro), via Milano (Ceriano Laghetto) e, attraverso l’estensione verso aree limitrofe, si arriverà al territorio comunale di Bovisio Masciago, Cogliate, Meda, Cesano Maderno e Seveso.

Gli interventi prevedono il controllo dei “nodi di accesso”, presenza e presidio degli agenti di Polizia Locale, controlli di Polizia Stradale, interventi congiunti di più pattuglie, scambio di informazioni sulle zone da monitorare e sulla tipologia di interventi da pianificare e attività di controllo nelle zone interessate intensificate attraverso pattugliamenti anche in borghese e con l’ausilio di strumentazione e cani addestrati per la ricerca delle sostanze proibite.

Christian Talpo, assessore alla Polizia Locale: «Aderiamo con presenza e interesse ad un progetto che già negli anni scorsi ha dato buoni risultati. La collaborazione tra comandi di Polizia Locale aumenta sia la quantità che la qualità del servizio, abbiamo più uomini disposti sul territorio ed anche un maggior numero di informazioni e strumenti a disposizione. Il contributo di Regione Lombardia è fondamentale e auspichiamo venga confermato anche per il futuro. Come Comune di Solaro ci siamo sempre impegnati nella collaborazione e nella partecipazione tanto alle attività sovracomunali quanto agli incontri con gli enti superiori. La nostra intenzione è proseguire su questo percorso per continuare a migliorare la sicurezza del paese».

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobnC’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione