Cronaca

CESATE – Incendio spento, ora la conta dei danni nel Parco delle Groane per quanto accaduto ieri mattina dalle 11 nella zona che si trova alle spalle del centro sportivo di Cesate.

“Volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea sono stati impegnati ieri mattina per un incendio scoppiato nei boschi. Il rogo è divampato nel comune di Cesate, nell’area boschiva tra via Ronchi e via XII Strada. Immediato l’allarme ricevuto dalla sala operativa dei vigili del fuoco di Curno. Sul luogo del rogo – riepilogano dall’ente parco – è arrivato un mezzo dei vigili del fuoco di Saronno, che ha operato poi con le due squadre di volontari del Parco intervenuti con i moduli Aib, Antincendio boschivo, anche di ultima generazione, recentemente acquistati grazie ai fondi regionali. Su luogo dell’incendio anche la polizia locale del Parco”. Come rilevano i responsabili dell’area naturalistica, “l’immediata mobilitazione ha scongiurato il peggio. Attorno mezzogiorno le fiamme erano state spente. I nostri volontari sono poi intervenuti per le operazioni di bonifica che si sono chiuse nel primo pomeriggio. L’area interessata da una prima stima è di circa due ettari mezzo, ovvero il corrispettivo di oltre tre campi da calcio”.

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Tutti ricorderanno come lo scorso anno vi fu un susseguirsi di roghi all’interno del Parco, alcuni dei quali particolarmente estesi. Nel 2023 vi era stato un lungo periodo senza piogge, ma anche quest’anno, nonostante le precipitazioni il sottobosco presenta il cosiddetto “pagliettone”, infestante secco tipico del periodo, facilmente infiammabile. La speranza è che l’erba possa crescere in fretta. Il presidente del Parco, Emiliano Campi con il direttore Mario Roberto Girelli a nome del consiglio di gestione hanno “ringraziato i volontari per il pronto intervento e ricordato però anche la necessità di prestare grande attenzione nel frequentare il Parco, con particolare riferimento anche alle prossime festività pasquali e a chi si recherà nell’area verde per i tradizionali pic nic“.

(foto: alcune fasi dell’intervento per spegnere l’incendio)

26032024