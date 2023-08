x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò in merito alla pulizia dello stadio Gianetti pubblicata nei commenti de ilSaronno ieri domenica 27 agosto

in merito alla situazione dello stadio “Colombo Gianetti” mi corre fare qualche precisazioni.

Presso lo stadio, in data 17 luglio, sono iniziati di lavori di completa riqualificazione di tutto l’impianto d’illuminazione; l’importo complessivo è di circa 400mila euro, parte dei 2,5 milioni che verranno investiti in altri centri sportivi della città.

In fase di presentazione degli interventi, è stato fatto un incontro con tutte le ASD interessate dai lavori di riqualificazione, al fine di concordare un cronoprogramma condiviso, tale da limitare il più possibile disagi all’attività sportiva e assicurare il massimo rispetto dei tempi di attuazione dei fondi PNRR.

FBC ha presentato domanda di utilizzo dello stadio per la partita odierna e l’amministrazione, in linea con gli impegni presi, ha fatto di tutto per garantire lo svolgimento a Saranno dell’incontro di calcio di domenica 27. Nello specifico, in data 22 agosto, alle ore 15,30, si è svolta una riunione tecnica successiva ad un sopralluogo svolto presso lo stesso impianto. A seguito di esito positivo io stesso, unitamente agli uffici, ho comunicato ad FBC che la partita si sarebbe potuta disputare valutate le condizioni di sicurezza.

E’ evidente che le condizioni di “area di cantiere” cui è soggetta una parte dello stadio, e i fenomeni atmosferici non hanno giovato alla pulizia degli spalti; a questo aggiungo che prima del 17 di luglio (data di inizio lavori), le condizioni di pulizia degli spalti non presentavano tali criticità.

Ieri, nel corso della mattinata, ho ricevuto una telefonata dai responsabili di FBC e una serie di foto che dimostravano la situazione della tribuna; con i responsabili di FBC si è convenuto su due aspetti:

1. la situazione degli spalti dopo la conclusione della vittoriosa stagione era in perfetto ordine;

2. il sottoscritto, nel corso della prossima settimana, avrebbe convocato un tavolo di confronto con tutti i fruitori della struttura per evitare il ripetersi di questi spiacevoli disguidi.

Nell’urgenza di trovare una soluzione per la gara di oggi, ho ringraziato sentitamente FBC per il lavoro di pulizia che si stava accingendo a svolgere.

Gabriele Musarò

Assessore allo sport del Comune di Saronno

