Cronaca

SOLARO – “Un deprecabile episodio, il furto del trattore agricolo di proprietà del Parco delle Groane. Ignoti si sono infatti introdotti nella notte nella sede del Parco in via Della Polveriera a Solaro e hanno rubato il trattore Landini in uso al nostro ente per le opere di manutenzione”. A riferire dell’accaduto nella nottata fra venerdì e sabato sono i responsabili dell’area naturalistica.

Il veicolo ha targa BS569B. Il direttore del Parco, Mario Roberto Girelli e il commissario capo della polizia locale, Orietta Borella, hanno subito sporto denuncia e si stanno analizzando anche i filmati delle telecamere nel piazzale e nelle vicine aree del Parco in cerca di possibili indizi del furto. “Resta il segno di un gesto assurdo che finisce di danneggiare non solo il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, ma tutta la cittadinanza. Il presidente Emiliano Campi e tutti i vertici dell’ente ringraziano chi potrà fornire informazioni utili in merito alla polizia locale o ai carabinieri” rilevano dal Parco.

(foto: una immagine del trattore che è stato rubato la scorsa notte)

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

20042024