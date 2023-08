x x

SARONNO – In prima battuta l’Amministrazione aveva deciso di rinunciare a questa possibilità per ridurre al minimo i disagi per i residenti ma a fronte di una via cruciale come via Milano e di una zona decisamente senza abitazioni sulla strada ha deciso di cambiare strategia.

Sono in programma nei prossimi giorni, ma in notturna, i lavori di asfaltatura della via Milano, nell’ambito della manutenzione stradale che ha riguardato anche la via Caduti della Liberazione e il primo tratto della via Marconi.

Per impattare in maniera minore sulla viabilità, l’intervento si svolgerà per l’appunto in notturna: dal 29 agosto a fine lavori (previsti entro la prima settimana di settembre), il tratto di via Milano compreso tra l’imbocco del sottopasso e l’ingresso del cimitero sarà chiuso al traffico dalle 21 alle 8 del mattino successivo.

