SARONNO – LOMAZZO – E’ stato utilizzato poco meno di un quarto della capienza delle vasche di laminazione del torrente Lura a Lomazzo dove l’opera ha raccolto tra gli 80 e i 90 mila metri cubi d’acqua portati dal comasco da pioggia e dalla piena del corso d’acqua che ha evitato così esondazioni a valle ossia a Saronno e a Caronno Pertusella. Uno spettacolo insolito, per gli ultimi mesi, con i prati del Ceppo invasi dall’acqua.

Ancora una volta in caso di fenomeni di maltempo di grande portata, come quelli dell’ultimo weekend, il contributo delle vasche di laminazione è stato determinante soprattutto per quei tratti, come avviene a Saronno, in cui il torrente Lura scorre in trincea tra le case. Ieri pomeriggio in molti hanno visto con preoccupazione l’alto livello del corso d’acqua in via Filippo Reina e in via Tommaseo ma non si sono registrate tracimazioni.

La presenza del bacino di Lomazzo ha consentito di evitare allagamenti a Saronno. I bacini di laminazione hanno comportato un investimento iniziale significativo consentono nel lungo periodo di evitare spese enormemente maggiori in termini di danni alle attività produttive che sono insediate a valle in gran numero, nei tratti dove il corso d’acqua attraversa aree più pianeggianti. Il sistema della laminazione dei corsi d’acqua, sperimentata con successo a Lomazzo è una delle ricette vincenti contro il dissesto idrogeologico.

