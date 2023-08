x x

GERENZANO – Venerdì 1 settembre nella parrocchia San Pietro e Paolo e all’oratorio San Filippo Neri ci sarà una speciale recita del Rosario con l’arcivescovo di Milano Mario Delpini che ha voluto questo momento per far sentire la propria vicinanza alla comunità in questa difficile emergenza climatica.

Il corteo si terrà con partenza dalla chiesa di San Giacomo alle 20.45 con arrivo in chiesa parrocchiale. Verranno effettuate soste in alcuni punti significativi di Gerenzano come il Municipio,

In caso di maltempo la celebrazione si terrà in chiesa parrocchiale, la scuola media Enrico Fermi, il Municipio, la scuola dell’infanzia e la chiesa parrocchiale.

