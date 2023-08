x x

LOMAZZO – Il comitato Croce Rossa di Lomazzo organizza un nuovo corso per aspiranti volontari della Croce Rossa. La serata di presentazione, che si terrà il prossimo 8 settembre alle 20.30 nella sede della Croce Rossa di Lomazzo in via dello Sport 7, è mirata soprattutto a far conoscere a tutti gli aspiranti volontari le diverse attività che Croce Rossa mette in atto.

Possono diventare volontari Cri quanti abbiano compiuto almeno 14 anni. Il volontario o volontaria è una persona che, liberamente, decide di impiegare il proprio tempo e le proprie competenze per migliorare la qualità di vita di altre persone. Non necessariamente in attività di emergenza-urgenza, ma anche nei servizi e nelle attività per anziani o bambini. Tra le figure di volontario ricercate dalla Croce Rossa di Lomazzo, in particolare, non mancano i volontari per l’impiego nei servizi di trasporto sociale che si svolgono nelle ore diurne feriali.

Al termine del corso tutti i partecipanti riceveranno un attestato e, previo superamento di un esame, diventeranno Volontari della Croce Rossa Italiana.

Per motivi organizzativi, è necessario accreditarsi alla serata tramite link https://crilo.eu/volontari2023. Per informazioni è possibile contattare il comitato di Lomazzo all’indirizzo mail [email protected] o telefonicamente 0296370880.

(foto archivio)

