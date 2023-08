x x

SARONNO – “Sveliamo in anteprima qui da Venezia un progetto a cui ho pensato tempo fa ma che oggi prende ufficialmente forma. Nasce NoMo Saronno movie film festival”.

Dichiara il regista Luciano Silighini Garagnani a poche ore della cerimonia inaugurale del Festival di Venezia “ Ho scelto Venezia per annunciare la nascita del festival che consegnerà il premio “Amaretto d’oro” al miglior film indipendente dell’anno. Dal 27 gennaio si svolgerà interamente a Saronno, la prima città che ha creato una propria Film Commission come ente di diritto privato ed è riuscita a portare nel territorio il set di quasi una ventina di film distribuiti on demand e al cinema” continua il regista che sabato 2 settembre sarà protagonista di un evento al Lido per presentare i suoi ultimi lavori alla stampa e a un parterre di ospiti del settore cinematografico,durante

il quale parlerà anche del suo nuovo progetto.

Ideatore e direttore artistico del NoMo sarà lo stesso Luciano Silighini Garagnani che conclude con una chiosa: “Molti si lamentano di pochi eventi presenti sul territorio ma come ho già dichiarato ignorano i costi reali di questi eventi. Mi aspetto allora una concreta e reale partecipazioni delle attività economiche e imprenditorie del territorio perché questa sarà una nuova occasione per portare in città ospiti,turisti e persone interessate al mondo del cinema e della cultura in genere. Sono molte le industrie e attività saronnesi credo sia il momento di fare fatti concreti,tutti uniti per il bene della città. Il lamentarsi e basta non porta frutto”.

