SARONNO – La cooperativa sociale “Il Granello Don Luigi Monza”, parteciperà all’evento nazionale “Expo Aid 2023 – Io, persona al centro”, che si terrà a Rimini il 22 e il 23 settembre 2023.

Come riferito dalla ministra per la disabilità Alessandra Locatelli, si tratta del più grande evento istituzionale, che coinvolge il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano, per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

La sera del 22 settembre 2023, i ragazzi e le ragazze del Granello si esibiranno in un medley musicale tratto dal nostro spettacolo “Questo sono io”, portando la nostra esperienza di ciò che è inclusione e confrontarci con altre realtà per rafforzare una nuova cultura dei diritti e della piena

partecipazione nella società delle persone con disabilità.

È la prima edizione di un grande evento nazionale dedicato il mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano.

Si svolgerà il 22 e 23 settembre 2023 al Palacongressi di Rimini e saranno previste attività sportive e ricreative, un’area espositiva, seminari di confronto e momenti partecipativi e di formazione. L’evento vuole essere un’occasione per parlare di piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e della partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e

valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti. www.expoaid.it

IL GRANELLO

La “Cooperativa Sociale Il Granello don Luigi Monza” lavora dal 1987 secondo i principi di inclusività e promozione del valore della persona in ogni momento della vita. Offre servizi educativi per persone con disabilità fisiche e psichiche, attraverso interventi di formazione e di inserimento lavorativo, attività socio-educative e di potenziamento e mantenimento di autonomie e capacità personali, favorendo la socializzazione e l’inclusione sociale. Le figure educative ogni giorno supportano le 250 persone che frequentano i servizi educativi a essere creatori della vita che desiderano, valorizzando risorse e unicità di ciascuno e favorendo lo sviluppo di autonomia e

partecipazione alla vita comunitaria. Il Granello opera per rendere il tessuto sociale sempre più inclusivo e coeso, sostenendo le famiglie

e promuovendo collaborazioni con comuni, associazioni, realtà lavorative. Attualmente sono attivi i Servizi di Formazione all’Autonomia (Saronno, Cislago, Fagnano Olona e Guanzate), i Centri Socio Educativi (Saronno, Fagnano Olona e Guanzate). Oltre a questi servizi

diurni, il Granello ha sviluppato anche la parte residenziale con tre Comunità alloggio (Saronno, Uboldo e Fagnano Olona) e due progetti di Palestra di Vita Indipendente (Turate e Fagnano Olona).

Da Giugno 2022 abbiamo aperto il ristorante e bar “IN-perfezione”, all’interno del Parco degli Aironi di Gerenzano, che permette ai ragazzi dei nostri servizi di formazione all’autonomia di svolgere tirocini professionalizzanti in un contesto lavorativo.

A Cislago, inoltre, c’è il centro stampa tipografica che fornisce un servizio puntuale e competente nel mondo della stampa offset e della digital print e uno spazio lavoro volto a favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone fragili all’interno di un ambiente accogliente e

stimolante in cui si svolgono operazioni di assemblaggio, cartotecnica, montaggio e rifinitura di componenti meccaniche per conto terzi.