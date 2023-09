x x

UBOLDO / LIMBIATE – Oggi alle 14.50 in via 4 novembre a Uboldo incidente stradale, si sono scontrare due automobili. Due le persone soccorse, una donna di 34 anni ed una di 64 anni, non sono appare in condizioni critiche e sono state medicate all’ospedale di Saronno. Sul luogo del sinistro è intervenuta una pattuglia della polizia locale e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno.

Oggi alle 7.45 in via dei Mille a Limbiate scontro auto e moto, sono state soccorse due persone: una donna di 68 anni ed un uomo di 50 anni. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno e di una pattuglia della polizia locale di Limbiate per i rilievi del sinistro. I feriti non sono apparsi in gravi condizioni.

(foto archivio)

