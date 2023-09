x x

SARONNO / MOZZATE – Due giocatori del Como calcio (serie B) sono finiti stamane all’ospedale di Saronno: stamane durante gli allenamenti dei lariani al centro sportivo di Mozzate, loro “base operativa” si è infatti verificato uno scontro di gioco fortuito dal quale sono usciti malconci Cerri e Abildgaard, che sono stati dunque trasportati al nosocomio saronnese per tutti gli accertamenti del caso e per essere medicati.

I giocatori sono stati dimessi nel corso di questo pomeriggio.

Questo il comunicato ufficiale del Como 1907

Questa mattina i calciatori Alberto Cerri e Oliver Abildgaard sono stati trasportati all’ospedale di Saronno per accertamenti a seguito di uno scontro di gioco, avvenuto al centro sportivo di Mozzate durante la sessione di allenamento, che coinvolgeva la testa. Gli esami strumentali hanno dato in entrambi casi esito negativo e i due giocatori sono stati dimessi nel pomeriggio. Ad Alberto e Oliver gli auguri di pronta guarigione da parte del club.

Il Como scenderà in campo domenica alle 18.30 in trasferta per affrontare lo Spezia.

(foto Andrea Elli: una fase di Como-Fbc Saronno nel pre-season)

