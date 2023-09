x x

SARONNO – A diversi giorni dall’ultima grandinata, quella nelle prime ore di domenica 27 agosto continuano i problemi in città legati dai danni provocati da grandine, vento e pioggia.

Ieri pomeriggio, in risposta alle preoccupazioni di passanti e residenti, preoccupati per i rischi di chi transitava a piedi nella zona i vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti in via San Giuseppe. Al centro della segnalazione, arrivata prima al comando di polizia locale che ha chiamato sul posto la squadra dei pompieri del distaccamento di Saronno, un comignolo pericolante. I pompieri hanno raggiunto il tetto e hanno effettuato un controllo. Hanno confermato che nella casa abbandonata non c’era il rischio per l’incolumità di passanti. Alla polizia locale, e quindi all’Amministrazione comunale, il compiti di avvisare il proprietario del danneggiamento provocato dal maltempo che l’invito a mettere in sicurezza il tetto.

