SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della nuova preside Angelica de Angelis che guiderà da questo anno scolastico l’Itc Gino Zappa di via Mantegazza.

“All’inizio di questo anno scolastico, rivolgo i miei saluti a tutti voi. Il primo giorno di scuola è sempre un momento estremamente importante nella vita di una comunità, in quanto rappresenta una ripartenza ricca di emozioni e di speranze.

Ed io, dirigente scolastico, al mio nuovo incarico in questo istituto, mi auguro che il percorso educativo didattico, a cui tutti siamo chiamati a contribuire, possa essere portato avanti in un clima positivo, ricco di collaborazione e impegno, proiettato sempre verso obiettivi più elevati ed ambiziosi. È necessario l’impegno di tutti affinché la scuola diventi sempre

più il luogo delle pari opportunità, dell’accoglienza, dell’inclusione, della crescita umana e culturale, e dello sviluppo affettivo e relazionale dei nostri studenti. Il nostro compito è quello di aiutarli a non sentirsi soli e ad accompagnarli nei momenti difficili che il percorso di crescita, inevitabilmente, comporta. Da parte mia, assicuro che non mi risparmierò nel valorizzare al massimo quanto è stato fatto di buono negli anni passati, e mi impegnerò a svolgere il mio compito con responsabilità, consapevole del ruolo fondamentale che la scuola riveste in ogni momento di una società civile.

In qualità di nuovo dirigente, rivolgo un saluto particolare alle famiglie, le quali svolgono un ruolo fondamentale per la crescita dei loro figli e alle quali chiedo una collaborazione leale e continua, una vera alleanza educativa affinché scuola e famiglia siano parimenti responsabili del percorso di crescita dei “nostri” ragazzi e della loro realizzazione come cittadini del domani, consapevoli e competenti.

Ai docenti in ingresso auguro di sentirsi accomunati in un progetto che condivide valori, prassi e idee, in un clima di rispetto reciproco e di collaborazione. A voi, docenti tutti, va il mio ringraziamento per quello che fate e il mio sostegno

affinché continuiate a svolgere l’importantissimo e delicato ruolo nella formazione delle nuove generazioni e ad impegnarvi nella vostra fondamentale funzione educativa, anche in questi tempi sempre più difficili, connotati fra l’altro da costanti innovazioni e cambiamenti.

Al direttore Sga, al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici chiedo una collaborazione continua, indispensabile all’espletamento di un servizio di qualità.

A voi ragazzi raccomando di vivere con entusiasmo, di portate nelle aule la freschezza della vostra curiosità e l’entusiasmo che caratterizza la vostra età, e di coltivare progetti ambiziosi per il futuro, di impegnarvi e di studiare in modo serio, ma soprattutto di diventare protagonisti del sapere per dare vita ad una società ed un futuro migliore. Abbiate il coraggio di volare sempre più in alto e non dimenticate mai che “L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo” (N. Mandela)

Io lavorerò con tutti voi, per portare avanti iniziative, promuovere entusiasmi, favorire azioni di miglioramento, in un clima di dialogo e di condivisione, con grande disponibilità, facendo leva sul senso di responsabilità di ciascuno.

“Una scuola può funzionare se tutte le componenti funzionano”: tutti insieme costituiamo una comunità educante e democratica.

A Voi tutti i miei più sinceri auguri di buon anno scolastico e di buon lavoro!