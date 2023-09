x x

SARONNO – “Grazie Econord!” Questo il messaggio postato sui social da una cittadina che si è rivolta ad Amsa Econord, la società che si occupa della nettezza urbana in città. per risolvere la situazione che si era creata in questi giorni in via Mantegazza nei pressi dell’Ipsia “Parma” dove la strada era completamente allagata dopo gli ultimi temporali, le foglie cadute dagli alberi vicini avevano evidentemente intasato i tombini.

“Era impossibile passare, ho chiesto di intervenire all’Econord per la pulizia dello scarico del tombino e subito hanno risolto! Ora la strada è in ordine, gli studenti e tutte e le persone che vivono e lavorano nel nostro bel quartiere ringraziano! Grazie anche al Comune di Saronno che ha autorizzato l’intervento e ai vigili del fuoco” scive la cittadina su Facebook.

(foto: via Mantegazza, com’è e come era qualche giorno fa)

01092023