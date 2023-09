x x

SARONNO – Tante presente per un momento di preghiera e raccoglimento che segna la fine dell’estate la ripresa dell’ordinaria attività dell’oratorio di via Legnani. Ieri sera, giovedì 31 agosto, sul campo da basket coperto della struttura alle porte della Ztl si è tenuta la celebrazione della messa per gli oratoriani che non ci sono più.

A celebrarla don Giorgio Solbiati con don Riccardo Bottan. Intesa e dedicata al tema della gratitudine l’omelia di don Giorgio che si è soffermato sul “rendere grazie perché esiste oratorio di via Legnani”: “Conservatelo!” l’esortazione del religioso ai saronnesi presenti.

“E rendere grazie perché c’è un prete, don Riccardo, al quale prima ho detto di mettere un elenco dei sacerdoti che si sono succeduti qui. È un modo per rendere grazie, perché è rendendo grazie che ci si muove per evitare il mondo attuale, disumanizzato”.

