SARONNO – “Dopo gli articoli che mettono in luce l’associazione Saronno Point Onlus in una complicità onde favorire la privatizzazione dell’ospedale di Saronno, il direttivo e tutti i soci operatori rimane basito da tali affermazioni assai fuori luogo e assolutamente non vere”.

Inizia così la nota diffusa dall’associazione che da anni in città opera con volontari a sostegno dell’ospedale di Saronno. La nota è una ferma risposta e precisazioni al comunicato del Comitato il Saronnese per la salvaguardia dell’ospedale e la sanità pubblica in merito ai progetti di privatizzazione dell’ospedale.

“Aiutare il paziente, accompagnare i malati oncologici, aiutare l’ospedale con offerte utili alla diagnostica, non è appoggiare la privatizzazione, anzi il contrario. Altra grande assurda affermazione è quella di sostituire il personale sanitario, anche perché l’opera umanitaria che viene svolta non potrebbe essere gestita o fatta dai dipendenti del nosocomio. Accompagnare il malato è una azione di aiuto verso chi ha grossi problemi famigliari, finanziari e psicologici.

Non siamo figli di una politica di destra, sinistra o centro, da 24 anni operiamo con la formula nessuno dei soci deve esercitare attività politica sul territorio nazionale.

Non accettiamo diventare protagonisti per scopi palesemente politici o ideologici non appartenenti alla nostra missione sociale storica nel comprensorio. Operiamo da sempre senza scopi di lucro ed ogni nostra attività è gratuita.

Non accettiamo articoli dove si parla di noi senza entrare nel merito e sapere come veramente operiamo e quali aiuti diamo ai pazienti.

Non abbiamo nessuna velleità di protagonismo, il vero protagonista assoluto in Saronno Point Onlus è il cuore di tutti che permette di aiutare chi non ha voce , forza , ma solo desiderio di essere aiutato e, se malato, di guarire ed avere vicino un sincero bene disinteressato.

Non accettiamo di essere nominati dove noi non esistiamo minimamente, dove noi non siamo d’accordo alla privatizzazione sanitaria, dove non vogliamo sostituirci ai dipendenti dell’ospedale, dove noi abbiamo solo un unico e indiscutibile interesse… la sofferenza, l’emarginazione, la solitudine, la povertà, i diversamente abili, i malati oncologici con un programma sempre in evoluzione, il bene verso gli altri”.

(uno degli incontri formativi organizzati da Saronno Point)

