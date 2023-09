x x

SARONNO – Ci sarebbe un’animata discussione all’origine del movimentato episodio avvenuto mercoledì sera al supermercato di via Primo maggio. A chiarire i contorni della vicenda e se ci saranno strascichi legali per le persone coinvolte saranno le indagini dei carabinieri intervenuti nell’immediatezza dei fatti e che, terminato l’intervento di soccorso sanitario, hanno raccolto, proprio per questo motivo le testimonianze dei presenti.

Ma cosa è successo esattamente? Poco dopo le 21 una lite che ha coinvolto un cliente alle porte del punto vendita. L’uomo ha detto di essere stato “preso per il collo”. I dipendenti presenti hanno dato l’allarme facendo accorrere i soccorsi. L’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella è intervenuta in pochi minuti accompagnando, dopo alcuni accertamenti sul posto, il 36enne all’ospedale di Saronno.

