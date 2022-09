x x

SARONNO – Nessuno ha voluto mancare lo scorso 31 agosto alla messa celebrata da don Giorgio Solbiati nel cortile dell’oratorio di via Legnani per ricordare gli oratoriani a partire da Giuseppe Landonio saronnese che si è spento a luglio dopo aver dedicato tante ore e impegno della sua vita “alla gioventù” che frequentava la struttura.

“Il cardinale Martini, di cui oggi ricordiamo i dieci anni della scomparsa, diceva che la parola di Dio si deve leggere con a fianco il giornale, perché è lì che si vede il vangelo praticato – ha spiegato nell’omelia don Giorgio Solbiati – io in queste persone ho visto il vangelo”. Il riferimento va a quanti in questi anni si sono impegnati per l’oratorio di via Legnani ma anche per la casa al Brocon.

“Nel 1967 quando sono arrivato, erano tempo difficili, il caro don Alberto Villa, che ricordiamo amorevolmente, mi diceva che si vergognava per quei tempi ma io dicevo che serviva uscire, essere in città. Per riattivare l’oratorio serviva fare, come diceva Felice Cartabia con le sue battute mentre riparava qualcosa, poi le cose si riattivano. Serve incontrarsi, esserci, al di là delle difficoltà. Oggi serve essere qui, ricordare, oltre i fatti, le persone”.

