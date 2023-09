x x

Ecco alcune novità formali e burocratiche – ma impattanti più o meno direttamente sui servizi proposti ai cittadini – che si sono verificate nelle ultime settimane, e che potrebbero rimanere sotto silenzio visto il periodo estivo.

Rete Ferroviaria Italiana ha pubblicato l’aggiornamento del Piano Commerciale di luglio 2023

(https://www.rfi.it/content/dam/rfi/chi-siamo/piano-commerciale/2023/Piano_Commerciale_edizione_luglio_2023.pdf),

che non riguarda ovviamente l’infrastruttura a Saronno e dintorni (rete Ferrovienord!) ma che contiene importanti sviluppi infrastrutturali per il Nodo di Milano, nel quale convergono diversi servizi del Nodo di Saronno:

Upgrading sistema di distanziamento Monza – Greco Pirelli – Milano Lambrate – Milano Smistamento (2024); ACC di Milano Porta Garibaldi (PNRR, 2025); Upgrading sistema di distanziamento Milano Porta Garibaldi – Milano Greco / Lambrate (2024 fase, oltre 2027 completamento); Adeguamento della fermata di Milano Porta Romana (2025); PP-ACC di Posto Movimento Trecca e rinnovo dei sistemi di distanziamento nelle tratte afferenti (PNRR, 2025); ACC e PRG di Milano Centrale (PNRR, 2026); ACC di Milano Lambrate (2024) e PRG di Milano Lambrate (oltre 2027).



Con proprio parere N° 11/2023

(https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2023/07/Parere-n.-11_2023_signed.pdf),

l’Autorità nazionale di Regolazione dei Trasporti ha valutato la suddivisione in lotti di affidamento del servizio TPL su strada e su fune di competenza dell’Agenzia TPL Como, Lecco, Varese, positivamente anche se identificando alcune carenze nella corretta ed esaustiva rilevazione e previsione dei flussi, in particolare quelli occasionali e turistici, che come abbiamo anche scritto qui più volte esistono, pur essendo estranei ai preconcetti italiani sull’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale (“studenti e pendolari, ad agosto si chiude perché non ci sono i flussi”) e quindi normalmente trascurati in sede operativa.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale N° XII / 739 del 24 luglio 2023

(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-739-legislatura-12),

la Regione ha avviato le attività preliminari per aggiornare il Piano Regionale Mobilità e Trasporti, ossia il documento fondamentale con cui la Regione fissa i propri obiettivi programmatici per tutte le infrastrutture e tutti i modi di trasporto; è ancora presto per disquisire di scelte progettuali, ma l’attenzione sarà massima.

Mentre l’Agenzia TPL di Milano, Monza, Lodi, Pavia ha deciso di sospendere – per il momento – l’attuazione, per quanto di competenza, della Deliberazione di Giunta Regionale N° XII / 611 del 10 luglio 2023 in materia di adeguamenti tariffari, l’Agenzia TPL di Como, Lecco, Varese ha adottato gli aumenti tariffari di competenza con Deliberazione di Assemblea N° 19 del 25 luglio 2023.

(http://www.tplcomoleccovarese.it/atpcolc/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G1WpJMET3PT0-A)

È stato applicato direttamente l’incremento regionale generale del 4.81%, tuttavia adottando per tutti i servizi TPL un’iniziativa per la promozione dell’acquisto dell’abbonamento annuale a favore degli utenti di età inferiore a 26 anni, a tariffa agevolata, nell’ordine di 8 volte il prezzo dell’abbonamento mensile ordinario, valido 1 anno dalla data di attivazione dello stesso titolo; adottando per il servizio funiviario e funicolare un’ulteriore iniziativa per la promozione dell’acquisto degli abbonamenti, mantenendo costante il prezzo dei rispettivi titoli di viaggio rispetto alle tariffe attualmente in vigore, ristorando l’azienda incaricata di pubblico servizio attraverso l’incremento di 0.10 € sul titolo di corsa semplice e di 0.20€ sul titolo di andata e ritorno.

Con la Deliberazione di C.d.A. N° 35 del 25 luglio 2023

(http://www.tplcomoleccovarese.it/atpcolc/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G5WpJMUTRPT0-A)

L’Agenzia TPL di Como-Lecco-Varese ha aderito ad Associazione Mosaico per la presentazione di progetti di Servizio Civile Universale e di Servizio Civile Regionale.

Con la Deliberazione di Giunta Regionale N° XII / 800 del 31 luglio 2023

(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-800-legislatura-12),

la Regione ha impostato le nuove soglie di risultato ai fini dell’adeguamento tariffario ordinario per l’anno 2024 (che sarà presumibilmente adottato a inizio luglio 2024):

Obiettivi di qualità 2023 2024 Riferimento inferiore Riferimento superiore Riferimento inferiore Riferimento superiore TPL Ferroviario TPL Ferroviario TPL Ferroviario TPL Ferroviario Puntualità Media ultimi 5 anni servizio ferroviario <81% Media ultimi 5 anni <81% Media ultimi 5 anni servizio ferroviario ≥90% Media ultimi 5 anni ≥90% 85% 85% 90% 90% Media ultimi 5 anni servizi urbani e interurbani <96.6% Media ultimi 5 anni servizi urbani e interurbani ≥97.5% 97% 98.5% – – Customer Satisfaction ≥6.70 Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario ≥6.70 – – 7.2 7.2 Frequenza Customer Satisfaction <7.12 Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario <7.05 Customer Satisfaction ≥7.30 Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario ≥7.20 7.4 7.4 8.0 8.0 Regolarità Corse soppresse >1.37% Corse soppresse >2.35% Corse soppresse ≤0.90% Corse soppresse ≤1.30% 0.95% 1.30% 0.80% 1.00% – – Customer Satisfaction ≥7.10 Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario ≥6.90 – – 7.0 7.0 Pulizia Customer Satisfaction <6.47 Customer Satisfaction <6.37 Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario ≥6.60 Customer Satisfaction sul solo ambito ferroviario ≥6.60 – – – – Coincidenza dei mezzi – – – – 7.22 7.22 7.35 7.35

Con la Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2 “Assestamento al bilancio 2023-2025 con modifiche di leggi regionali”, Art. 8

(https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&idparte=lr002023080700002ar0008a),

Regione Lombardia ha di nuovo prorogato i contratti di Servizio Ferroviario Regionale (risalente al 2015) e di Servizio Ferroviario S5 (risalente al 2008) spostandone la scadenza effettiva dal 31 luglio 2023 al 30 novembre 2023. È curioso come Regione Lombardia, seppure contrattando con se stessa, e pur avendo già approvato il Piano Economico Finanziario del contratto nuovo, dopo tutti questi anni non sia ancora riuscita a venirne a capo. Intanto il 25 dicembre 2023 entrerà in vigore l’obbligo europeo di gara per i nuovi affidamenti di servizio ferroviario.